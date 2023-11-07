FIAS: Украина подала заявку на участие в ЧМ по самбо, но ещё не прибыла в Ереван

Сборная Украины подала официальную заявку на участие в чемпионате мира по спортивному и боевому самбо, но ещё не прибыла в место проведения соревнований, которые пройдут в Ереване, сообщает Международная федерация самбо (FIAS).

Турнир пройдёт 10-12 ноября, спортсмены разыграют комплекты медалей в 21-й весовой категории (в 14 — среди мужчин и женщин в спортивной разновидности самбо, в семи — в боевой среди мужчин). Заявки на участие в состязаниях направили представители 65 стран. Из-за участия в соревнованиях самбистов из России и Беларуси сборная Украины пропустила чемпионат Европы в Сербии в 2022 году и чемпионат мира в Киргизии.

Напомним, самбисты из России, Беларуси и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

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