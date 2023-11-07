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Президент Международной федерации самбо: сборная Украины планирует принять участие в ЧМ

Президент Международной федерации самбо: сборная Украины планирует принять участие в ЧМ
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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что спортсмены из Украины планируют принять участие в чемпионате мира по самбо.

«Сборная Украины планирует принять участие в чемпионате мира по самбо. Украинские самбисты являются одними из сильнейших в мире. Мы считаем, что все спортсмены мира должны участвовать в международных соревнованиях. Принцип олимпизма — то, что спорт это такая сфера деятельности, в которой всех призывают к миру и всех атлетов допускают к участию в соревнованиях», — сказал Шестаков в интервью «РИА Новости».

Напомним, турнир пройдёт 10-12 ноября, спортсмены разыграют комплекты медалей в 21-й весовой категории. Самбисты из России, Беларуси и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

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