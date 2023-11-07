Masters of Sport: новые правила игры. Форум предпринимателей индустрии спорта

15 ноября в Москве, в Старт Хабе на Красном Октябре, FCongress при информационной поддержке Forbes Russia и спортивного портала «Чемпионат» проведёт форум «Masters of Sport: новые правила игры», мероприятие для тех, кто делает бизнес в индустрии спорта.

Весной 2022-го жизнь российского спорта кардинально изменилась: клубы и сборные были отстранены от большинства международных соревнований. Для отечественного спорта это стало новым вызовом, но в спортивной индустрии люди не привыкли опускать руки, и сегодня прогнозы развития можно однозначно считать позитивными.

Как изменились правила игры в спортивной индустрии? Каковы приоритеты в развитии российского спорта в новых условиях? Как сделать новые спортивные форматы интересными для бизнеса и медиа? Как эффективно вести бизнес в индустрии спорта? Где искать партнёров, инвесторов и спонсоров? Как вести диалог с международными спортивными федерациями и какие каналы коммуникации открыты сегодня для России? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на форуме.

Форум «Masters of Sport: новые правила игры» вызовет интерес представителей всех сфер, так или иначе связанных с индустрией спорта: спонсоров спортивных команд, федераций и мероприятий, инвесторов, организаторов спортивных событий, строителей и управляющих спортивных сооружений, представителей профильных учебных заведений и многих других.

Среди спикеров олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский, председатель, Совет Фонда «Мы выступаем как один» Никита Мазепин, руководитель Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, один из руководителей «Игр Будущего» Игорь Столяров, директор программы «Центр Стратегических Программ Спортивной и Туристской Индустрии» РАНХиГС Андрей Симанович и другие.