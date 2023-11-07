Франция направила в МОК заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции направил в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, сообщает пресс-служба НОК Франции.

«Этот документ, переданный сегодня в МОК, является результатом нашей совместной работы, проводимой с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата», — заявил президент НОК Франции Давид Лаппартьен.

Предполагается, что Игры пройдут в двух французских регионах: Овернь — Рона-Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег.

На проведение Олимпиады в 2030 году также претендуют США, Швеция и Швейцария. В 2024 году Париж примет летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.