Конькобежец Алдошкин: у меня вышел «постолимпийский сезон», было эмоциональное опустошение

Призёр Олимпийских игр в Пекине в конькобежном спорте Даниил Алдошкин оценил свою форму. Он отметил, что провёл нынешний сезон в более спокойном режиме, тогда как в прошлом, постолимпийском, сезоне чувствовал эмоциональную опустошённость.

«Не люблю термин «постолимпийский сезон», но, видимо, во всех смыслах он у меня таким и получился. Не то что я расслабился, но эмоциональное опустошение было. К концу сезона я разогнался, но вот в начале и середине было много сбоев — болезни, простуды. В этом году спокойнее вошёл в сезон. «Полуторка» на Кубке России прошла достаточно неплохо, если учесть все моменты и то, что мы нацелены на чемпионат России по отдельным дистанциям и Спартакиаду сильнейших. На «полуторке» мне понравился забег, борьба в паре со Степаном Чистяковым», — сказал Алдошкин в интервью «Матч ТВ».

Отметим, Алдошкин на первом крупном старте нынешнего сезона, Кубке России в Коломне, стал лучшим на дистанции 1500 метров. На Играх в Пекине он стал серебряным призёром в командной гонке.