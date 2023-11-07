На Украине намерены уволить министра спорта Вадима Гутцайта

Сразу два депутата Верховной Рады Украины сообщили о грядущей на этой неделе отставке министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия намекнул на увольнение одного из значимых министров, а депутат парламента Ярослав Железняк назвал его имя.

«Уволят министра спорта Вадима Гутцайта», — написал Железняк в своём телеграм-канале.

Причины увольнения не называются. Однако Железняк уточнил, что после увольнения Гутцайта в правительстве останется только три министра, занявших свои должности после назначения премьер-министром в 2020 году Дениса Шмыгаля.

Гутцайт — фехтовальщик, саблист, олимпийский чемпион 1992 года в командном зачёте в составе Объединённой команды. Министром спорта он стал в марте 2020 года, а с ноября 2022 года также возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.