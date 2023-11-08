Министерство спорта РФ потратит около 2 млрд рублей на деятельность РУСАДА

Министерство спорта Российской Федерации планирует увеличить субсидии, направляемые на обеспечение деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заместитель министра спорта России Азат Кадыров сообщил на заседании комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

«До 2 млрд рублей увеличение субсидии РУСАДА», — цитирует Кадырова ТАСС. Планируется, что в 2024 году Министерство спорта выделит 782 млн рублей, в 2025 и 2026 годах — по 557,1 млн рублей.

Также стало известно, что общий объём расходов на физическую культуру и спорт в 2024 году составит 63,3 млрд рублей. В 2025 году будет потрачено 39,4 млрд рублей, а в 2026-м планируется израсходовать 45,5 млрд рублей.