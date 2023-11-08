Чемпионат мира по быстрым шахматам пройдёт в Самарканде

Мировое шахматное первенство по рапиду и блицу в 2023 году состоится с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

«ФИДЕ признаёт богатые шахматные традиции Узбекистана и его недавнее превращение в шахматную сверхдержаву. Эта преданность делу и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану», — цитирует Дворковича официальный сайт ФИДЕ.

Напомним, в 2022 году чемпионат мира по быстрым шахматам проходил в Алма-Ате (Казахстан). Среди женщин в рапиде победу одержала китаянка Тань Чжунъи. В блице лучшей оказалась Бибисара Асаубаева из Казахстана. В открытом турнире в обеих дисциплинах чемпионом стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.