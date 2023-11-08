Министр спорта Украины подал заявление об отставке

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом на своей странице в соцсети рассказал спикер парламента Украины Руслан Стефанчук. Вопрос об отставке министра будет рассмотрен 9 ноября.

«В Верховную раду поступило заявление министра молодёжи и спорта Украины Гутцайта В. М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время», — цитирует Стефанчука ТАСС.

Вадим Гутцайт — фехтовальщик, олимпийский чемпион Барселоны-1992 по фехтованию в командном зачёте, заслуженный мастер спорта СССР (1992) и заслуженный тренер Украины (2003). Он был назначен министром спорта в марте 2020 года, а также с ноября 2022 года возглавил Национальный олимпийский комитет.