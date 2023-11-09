Украинские самбисты прибыли в Армению для участия в чемпионате мира, где выступят россияне

Самбисты сборной Украины прибыли в Армению для участия в чемпионате мира. Стоит отметить, что в соревнованиях примут участие российские спортсмены.

«Украинские спортсмены прибыли на аккредитацию на чемпионат мира в Ереване (процедура проводится в одном из отелей города). Планируется участие в турнире 10 самбистов», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на FIAS.

Турнир пройдёт с 10 по 12 ноября, спортсмены разыграют комплекты медалей в 21-й весовой категории. Самбисты из России, Беларуси и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

Напомним, из-за участия в соревнованиях самбистов из России и Беларуси сборная Украины пропустила чемпионат Европы в Сербии в 2022 году и чемпионат мира в Киргизии.