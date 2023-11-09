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Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов будет перенесён из-за концерта Павла Воли

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов будет перенесён из-за концерта Павла Воли
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Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов будет перенесён из-за концерта Павла Воли 1 декабря.

Соревнования должны были пройти с 1 по 4 декабря в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. При этом перестроить площадку в ледовую конфигурацию нужно буквально за несколько часов, так как уже утром должны пройти первые тренировки, а на 12:00 запланирован старт самих соревнований.

Чемпионат России по прыжкам состоится впервые в истории. Так турнир назвал на пресс-конференции в начале сезона генеральной директор федерации Александр Коган. Ранее на Кубке Первого канала отдельно проводились прыжковые соревнования, в личном турнире, в марте 2022 года победил Марк Кондратюк.

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