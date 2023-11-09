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Матыцин и глава Минтуризма Казахстана подписали план развития сотрудничества — 2024/2026

Матыцин и глава Минтуризма Казахстана подписали план развития сотрудничества — 2024/2026
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил о подписании важного соглашения о сотрудничестве с Казахстаном в области спорта. Оно произошло в рамках переговоров Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым, которые сегодня, 9 ноября, состоялись в Астане.

С российской стороны документ подписал Матыцин, а со стороны Казахстана — министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

«В целях укрепления наших двусторонних связей разработан План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Казахстаном на 2024–2026 годы. Он включает в себя проведение различных спортивных и тренировочных мероприятий, а также обучающих семинаров по нескольким видам спорта (дзюдо, бокс, греко-римская борьба, следж-хоккей, хоккей, шахматы, велосипедный спорт, лёгкая атлетика, практическая стрельба). Здесь важную роль будут играть наши спортивные федерации, а также спортивные вузы и училища олимпийского резерва. Уверен, что План сотрудничества, который был подписан сегодня в присутствии лидеров наших стран, послужит усилению спортивного взаимодействия между Россией и Казахстаном», – приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

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