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Ронни О'Салливан вышел в полуфинал International Championship — 2023 в Китае

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вышел в полуфинал рейтингового турнира International Championship, который проходит в Тяньцзине (Китай). Легендарный Ронни идёт за рекордным, 40-м рейтинговым титулом в карьере.

В четвертьфинальном поединке О'Салливан со счётом 6:4 обыграл Али Картера (11-й номер мирового рейтинга). Следующим соперником Ронни в Тяньцзине станет 31-летний представитель Китая Чжан Аньда (37-й номер мирового рейтинга).

Общий призовой фонд International Championship – 2023 составляет £ 825 тыс., победитель получит 175 тыс. Действующим чемпионом данного турнира является чемпион мира 2019 года Джадд Трамп. Он завершил выступление в текущем розыгрыше на стадии 1/16 финала.