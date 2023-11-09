«Чеховские медведи» одержали победу над «Виктором» в 5-м туре SEHA — Gazprom League

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал очередную победу в рамках SEHA — Gazprom League. В 5-м туре соревнований команда из Чехова со счётом 30:26 обыграла «Виктор» из Ставрополя в рамках группы «Б».

Благодаря победе над «Виктором» «Чеховские медведи» упрочили своё лидерство в группе «Б». Команда Владимира Максимова выиграла четыре матча из четырёх. Отметим, что группу «A» возглавляет «Мешков Брест», который из четырёх поединков выиграл два и два раза сыграл вничью.

В следующем, 6-м туре «Чеховские медведи» вновь сразятся с «Виктором», уже на домашнем паркете. Это произойдёт 25 ноября.

Гандбол. Мужчины. SEHA — Gazprom League. Группа «Б». 5-й тур

«Виктор» (Ставрополь) – «Чеховские медведи» (Чехов) – 26:30.