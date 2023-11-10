FIAS: российские и украинские самбисты не будут обмениваться рукопожатиями на ЧМ в Ереване

Российские и украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями на чемпионате мира по самбо. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).

«В соответствии с решением исполнительного комитета FIAS на чемпионате мира по самбо — 2023 (Армения, Ереван) не будут применяться статьи 24.2 и 24.6 Международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием одновременно спортсменов сборной Российской Федерации и Украины, или Республики Беларусь и Украины», — цитирует сообщение FIAS «РИА Новости Спорт».

Чемпионат мира по самбо 2023 года пройдёт в Ереване с 10 по 12 ноября. В ходе соревнований будет разыгран 21 комплект наград (по семь у мужчин и женщин в спортивном самбо и семь среди мужчин в боевой разновидности самбо).