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Сергей Елисеев: отмена рукопожатий на ЧМ по самбо — это инициатива украинской федерации

Сергей Елисеев: отмена рукопожатий на ЧМ по самбо — это инициатива украинской федерации
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Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал решение Международной федерации самбо (FIAS) об отмене рукопожатий между украинскими и российскими спортсменами на чемпионате мира по самбо.

«Украинская федерация самбо вышла с этой инициативой. Несколько лет они не выступали на наших соревнованиях по своим причинам, в этот раз они приняли решение участвовать. Но у них была одна просьба, не зависящая от их федерации, у них на правительственном уровне принято решение, что руки они не пожимают ни россиянам, ни белорусам. Они готовы участвовать и не хотят разногласий, но просят возможности исполнять поставленную перед ними правительством задачу», — цитирует Елисеева ТАСС.

Чемпионат мира по самбо пройдёт в Ереване с 10 по 12 ноября.

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