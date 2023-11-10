Светлана Уварова принесла первую медаль сборной России на ЧМ по самбо

Российская спортсменка Светлана Уварова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг на чемпионате мира по самбо, проходящем в Армении. В поединке за бронзу россиянка победила Софию Бординских из Украины. Это первая медаль россиян на этом турнире.

Ранее стало известно, что на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS) было принято решение не применять статьи 24.2 и 24.6 Международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием спортсменов из России, Украины и Беларуси.

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване (Армения) с 10 по 12 ноября. На турнире разыграют 21 комплект наград как в спортивной, так и в боевой разновидности самбо.