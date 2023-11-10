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«Россия — моя родина. Мне сложно жить в другом месте». Артемьев — о смене гражданства

«Россия — моя родина. Мне сложно жить в другом месте». Артемьев — о смене гражданства
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Чемпион России по шахматам, гроссмейстер Владислав Артемьев рассказал о своём отношении к смене гражданства.

«Действительно ФИДЕ предоставила право упрощённого перехода. Буквально за неделю можно было сменить спортивную федерацию. В последнее время у меня прямых предложений не было, хотя косвенно мне говорили, что могут поспособствовать переходу в другую страну. Я понимал, что у меня есть такая возможность при случае, но мне это было неинтересно.

Помню, когда я ещё учился в школе, мне поступало предложение переехать в Америку, поступить там в вуз и получать хорошую стипендию. Мне не хотелось менять спортивную федерацию и переезжать в другую страну. Я очень люблю нашу страну. Практически все мои воспоминания связаны с Россией: это моя родина, тут моя семья, мои друзья и товарищи, моё шахматное становление прошло здесь под руководством российских тренеров. Мне было бы сложно жить в другом месте. Хотя, может, в условных Эмиратах мне бы было хорошо (смеётся). Это личный момент, каждый решает, как ему комфортно. Многое зависит от окружения, личных оценок, взглядов на мир. Я не стал бы кого-то критиковать, это выбор каждого, но мне хотелось бы жить в России», — сказал Артемьев в интервью.

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