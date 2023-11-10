Чемпион России по шахматам назвал сильнейшую сторону Магнуса Карлсена

Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев охарактеризовал игру 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена.

«Магнус Карлсен действительно очень сильный шахматист. Мне кажется, он один из сильнейших в истории. Его сильнейшая сторона – отсутствие слабых сторон. По сути, у Магнуса просто есть моменты, когда он чрезвычайно силён, например, он очень хорош в эндшпиле, где прекрасно понимает позицию и чувствует, как расположить фигуры. А есть моменты, где он послабее, допустим, в счётных позициях. В то же время у него высокий общий уровень, поэтому эти моменты нельзя назвать слабым местом. Получается, что там просто выше вероятность ошибки Магнуса.

Карлсен в целом выделяется на фоне топовых шахматистов: Каруаны, Накамуры. У них проще распознать какие-то недочёты в игре, а Магнус очень стабилен. По крайней мере, так было пару лет назад. Сейчас капельку у него упала стабильность», — рассказал Артемьев в интервью «Чемпионату».