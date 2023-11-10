Том Форд вышел в финал турнира International Championship по снукеру

Английский профессиональный игрок в снукер Том Форд, занимающий 20-е место в списке лучших снукеристов мира, стал финалистом турнира International Championship, проходящего в Тяньцзине (Китай). В 1/2 финала спортсмен обыграл представителя Северной Ирландии Джордана Брауна. Встреча завершилась со счётом 9:6.

В финале Тому Форду предстоит встретиться либо с первым снукеристом мира англичанином Ронни О'Салливаном, семикратным чемпионом мира, либо с китайцем Андой Чжаном, 37-м в мировом рейтинге.

В битве за титул спортсмены будут играть до 10 побед. Общий призовой фонд International Championship – 2023 составляет £ 825 тыс., победитель получит 175 тыс. Действующий чемпион — англичанин Джадд Трамп — завершил выступление на соревнованиях в 1/16 финала.