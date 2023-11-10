Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гандболистки ЦСКА и «Лады» сыграли вничью в матче Суперлиги

Гандболистки ЦСКА и «Лады» сыграли вничью в матче Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Тольятти завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Местная «Лада» сыграла вничью с московским ЦСКА – 29:29.

К перерыву хозяйки площадки вели в счёте с разницей в два мяча, но армейские гандболистки сумели свести встречу к ничейному результату.

Самым результативным игроком матча стала Наталья Решетникова из «Лады», забившая семь мячей. В составе ЦСКА по шесть раз отличились Сара Ристовска и Екатерина Ильина.

Обе команды впервые в сезоне сыграли вничью. ЦСКА с 19 очками в 12 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Лада» с 17 очками в 11 встречах – третья.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап

«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) – 29:29 (15:13).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android