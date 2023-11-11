Чжан Аньда не пустил Ронни О'Салливана в финал турнира International Championship

Китайский профессиональный игрок в снукер Чжан Аньда, занимающий 37-е место в мировом рейтинге, стал финалистом турнира International Championship, проходящего в Тяньцзине (Китай). В матче 1/2 финала спортсмен обыграл семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О'Салливана. Встреча завершилась со счётом 9:6.

За дебютный рейтинговый титул Чжан Аньда поспорит с англичанином Томом Фордом, занимающим 20-е место в списке лучших снукеристов мира.

В битве за титул спортсмены будут играть до 10 побед. Общий призовой фонд International Championship – 2023 составляет £ 825 тыс., победитель получит 175 тыс. Действующий чемпион — англичанин Джадд Трамп — завершил выступление на соревнованиях в 1/16 финала.