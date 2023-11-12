Легендарного советского борца Виктора Игуменова экстренно госпитализировали

Легендарного советского борца и тренера олимпийской сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали с подозрением на разрыв брюшной аорты, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, у Игуменова сильно заболел живот, появилась слабость и выступил холодный пот. Дома были родственники — они вызвали скорую. Медики быстро приехали, поставили диагноз и забрали знаменитого спортсмена.

Напомним, Виктор Игуменов — пятикратный чемпион мира, чемпион Европы и многократный чемпион Советского Союза по греко-римской борьбе. Под его руководством сборная СССР на Олимпийских играх 1976 года в Монреале завоевала в десяти весовых категориях семь золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.