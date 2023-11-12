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Батыршина: у меня разрыв мениска. Это следствие моей спортивной карьеры

Батыршина: у меня разрыв мениска. Это следствие моей спортивной карьеры
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала подробности об операции на колене.

«У меня разрыв мениска. Мне сделали его резекцию. По всей видимости, это следствие моей спортивной карьеры. Я ничего такого не делала, чтобы подобное произошло. Врачи предположили, что это следствие спортивной карьеры. Я просто присела на корточки, играя с ребёнком. В этот момент я почувствовала резкую боль. Это не был велосипед, лыжи или коньки. Опять же, я не падала. Я просто играла в прятки с сыном и присела на корточки, а встала уже с трудом. После этого сделала МРТ, выяснилось, что у меня разрыв мениска. Такая спортивная травма у нас в гимнастике часто встречается. У меня это случилось сейчас», — сказала Батыршина в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Батыршина пять раз побеждала на чемпионатах мира (1995, 1997, 1998): дважды в команде и три раза в отдельных упражнениях. Также Яна является серебряным призёром Олимпиады-1996 в личном многоборье.

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