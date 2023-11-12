Батыршина: у меня разрыв мениска. Это следствие моей спортивной карьеры

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала подробности об операции на колене.

«У меня разрыв мениска. Мне сделали его резекцию. По всей видимости, это следствие моей спортивной карьеры. Я ничего такого не делала, чтобы подобное произошло. Врачи предположили, что это следствие спортивной карьеры. Я просто присела на корточки, играя с ребёнком. В этот момент я почувствовала резкую боль. Это не был велосипед, лыжи или коньки. Опять же, я не падала. Я просто играла в прятки с сыном и присела на корточки, а встала уже с трудом. После этого сделала МРТ, выяснилось, что у меня разрыв мениска. Такая спортивная травма у нас в гимнастике часто встречается. У меня это случилось сейчас», — сказала Батыршина в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Батыршина пять раз побеждала на чемпионатах мира (1995, 1997, 1998): дважды в команде и три раза в отдельных упражнениях. Также Яна является серебряным призёром Олимпиады-1996 в личном многоборье.