Кирдяпкин: для друзей и знакомых я был и остаюсь олимпийским чемпионом

Скороход, чемпион мира 2005 года Сергей Кирдяпкин рассказал о ситуации с лишением медали Олимпийских игр 2012 года.

«Я сильно расстроился. Переживал, конечно. Но жизнь продолжается. Сейчас пытаюсь реализоваться на тренерском поприще. Чтобы мои ученики добились весомых результатов, покоряя мировые и олимпийские пьедесталы. Дополнительную жизненную энергию придаёт поддержка друзей и знакомых. Для них я был и остаюсь олимпийским чемпионом. Приятно подобное слышать и от ветеранов спорта. Мол, им до одного места эти закулисные вердикты. Настоящие медали добываются на соревновательных дорожках и в секторах. А всё прочее — политические игры, не имеющие отношения к спорту», — сказал Кирдяпкин в интервью «Столице С».

Напомним, Кирдяпкина обвинили в нарушении антидопинговых правил и лишили олимпийской награды и золота чемпиона мира — 2009.