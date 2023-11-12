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Скороход Кирдяпкин рассказал, чем занимается после завершения спортивной карьеры

Скороход Кирдяпкин рассказал, чем занимается после завершения спортивной карьеры
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Скороход, чемпион мира 2005 года Сергей Кирдяпкин поделился, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

«Я — тренер. Работаю в республиканской СШОР по лёгкой атлетике. Занимаюсь с инсарскими детьми и постоянно катаюсь к себе на малую родину. У меня занимаются дети разного возраста — от малышей до выпускников школы. У них полно всяких проблем — подготовка к экзаменам, недоразумения в семье, конфликты с друзьями… Работая с ними, нужно учитывать всё. Так что прикладываю максимум усилий, чтобы они забыли о прочих проблемах и полностью сосредоточились на тренировочных занятиях. Пытаюсь заинтересовать их. Езжу на комфортабельном автомобиле, поэтому преодолеть 70–80 километров для меня не составляет особых проблем. Иногда живу в Инсаре по нескольку дней», — сказал Кирдяпкин в интервью «Столице С».

Напомним, Кирдяпкина обвинили в нарушении антидопинговых правил и лишили олимпийской награды игр в Лондоне и золота чемпиона мира — 2009.

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