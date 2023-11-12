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Снукерист Чжан Аньда — победитель International Championship 2023

Снукерист Чжан Аньда — победитель International Championship 2023
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Китайский снукерист Чжан Аньда, обыграв в финале International Championship 2023 в Тяньцзине англичанина Тома Форда со счётом 10-6, стал обладателем первого рейтингового титула.

«Если вы посмотрите максимальный брейк, то у меня был достаточно сложный красный, на котором я остановился на некоторое время. Я принял решение играть позицию через чёрный, и это позволило мне сделать максимум. После этого всё было довольно просто, и я рад, что сделал это. Сейчас я хочу поскорее увидеть своего сына», — сказал Чжан в интервью wst.tv.

Отметим, Чжан стал шестым игроком из своей страны, кому удалось выиграть рейтинговый турнир. Также он стал вторым игроком из Китая, завоевавшим рейтинговый титул на родине.

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