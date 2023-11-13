В организме дисквалифицированного бодибилдера обнаружили девять запрещённых препаратов

Российский бодибилдер Антон Герасимов, являющийся бронзовым призёром Кубка России по бодибилдингу 2023 года, был дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе обнаружили девять запрещённых веществ. Это самый большой показатель из всех российских спортсменов, отбывающих дисквалификацию.

«В пробе спортсмена обнаружено девять запрещенных субстанций. Его тестировала международная федерация, дата отбора пробы — 20 мая 2023 года. Срок дисквалификации увеличен до шести лет за большое количество обнаруженных субстанций, что является отягчающим обстоятельством», — цитирует пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ТАСС.

В допинг-пробе Антона Герасимова были обнаружены стероидные препараты: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие.