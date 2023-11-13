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Тренер чемпионки по гимнастике, обвинённый в психологическом насилии, отстранён от работы

Тренер чемпионки по гимнастике, обвинённый в психологическом насилии, отстранён от работы
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Тренер команды университета Юты по спортивной гимнастике Том Фарден был отстранён от тренерской деятельности и отправлен в оплачиваемый административный отпуск после обвинений в словесном и эмоциональном насилии со стороны подопечных.

«Это действие было предпринято после недавнего поведения и действий тренера Фардена, не связанных с благополучием студентов-спортсменов, которые просто не соответствуют нашим ценностям и ожиданиям», — цитирует заявление руководства университета Юты ESPN.

Напомним, скандал начался с заявления двукратной чемпионки мира по спортивной гимнастике 20-летней американки Кары Икер о завершении карьеры по причине психологического насилия со стороны тренера. Затем к обвинениям присоединилась ещё одна гимнастка, Ким Тессен.

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