Украинский чемпион мира по рыбалке сбежал в Европу из-за страха попасть в ВСУ

Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан решил не возвращаться на Украину после участия в мировом первенстве, которое проходило в Италии, сообщает телеканал 24 со ссылкой на пост капитана национальной команды Даниила Лясова в соцсетях.

Билан сбежал, когда другие представители сборной отдыхали перед возвращением на Украину. В переписке, опубликованной Лясовым в соцсетях, Билан объяснил своё решение семейными обстоятельствами. Спортсмен написал, что его супруга не хочет жить в постоянном стрессе, а ещё у пары маленький ребёнок, которому нужно пойти в садик и в школу. Билан также подчеркнул, что получил две повестки из военкомата и возможностей решить этот вопрос у него нет, поэтому ему пришлось принять это решение и остаться за границей.