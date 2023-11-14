Владимир Путин: спорт — символ равноправия и гуманизма

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам церемонии «100 дней до Игр Будущего», которая проходит во вторник, 14 ноября, в Москве на ВДНХ.

«Нет сомнений, что Игры вызовут отклик у миллионов людей, продемонстрируют один из приоритетов формирующегося многополярного мира», — заявил Путин в обращении, размещённом на официальном сайте президента России.

«В России хорошо понимают ценность многообразия, в том числе в спорте, он для нас больше, чем состязания или основа здорового, активного образа жизни. Спорт — символ равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания», — добавил президент.

Напомним, «Игры Будущего» состоятся в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.