«Психически я чувствую себя истощённым». Ронни О'Салливан снялся с Champion of Champions

Семикратный чемпион мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 и 2022) англичанин Ронни О'Салливан отказался от участия в турнире Champion of Champions 2023, который проходит в Болтоне (Великобритания).

«Привет, ребята, просто хотел сообщить вам, что, к сожалению, я отказываюсь от участия в завтрашнем турнире Champion of Champions. Психически я чувствую себя немного истощённым и напряжённым, и мне хочется позаботиться о своём психическом здоровье и своём теле. Мне жаль всех фанатов, но я вернусь сильнее», — написал О'Салливан в соцсети X (ранее Twitter).

В 1/8 турнира соперником О'Салливана должен был стать китайский профессионал Чжан Аньда. Напомним, О'Салливан является действующим победителем турнира.