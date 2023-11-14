«Мне без разницы, под каким флагом играть». Российская шахматистка — о нейтральном статусе

21-летняя российская шахматистка Ольга Баделько высказалась о выступлениях в нейтральном статусе. Гроссмейстер подчеркнула, что для неё не имеет значения символика при участии на международных шахматных соревнованиях.

«Для меня же абсолютно не важна символика при выступлениях. В нынешней ситуации нужно сказать: «Спасибо, что вообще выступаем». Спасибо, что соревнования проходят не только между Беларусью и Россией. Нам, шахматистам, в этом плане очень повезло. Если нужно будет сыграть под флагом Хогвартса, что ж, сыграем под флагом Хогвартса (смеётся). Мне, в принципе, без разницы, под каким флагом играть», — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.