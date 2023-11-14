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Российская шахматистка Баделько: во всех матчах за Магнуса Карлсена болею

Российская шахматистка Баделько: во всех матчах за Магнуса Карлсена болею
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21-летняя российская шахматистка Ольга Баделько рассказала о своих любимых спортсменах и призналась, что всегда болеет за норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена.

«Мои любимые спортсмены – биатлонисты братья Бё. Наверное, я больше старшего люблю, хотя они оба прекрасны (смеётся). Я абсолютно всегда за них болею. Кстати, когда я пришла в шахматы и стала понимать, кто такие чемпионы мира, Магнус Карлсен обыграл Ананда. Я подумала тогда: «О, прикольно! Он молодой и классный. Буду за него болеть!» С тех пор я во всех матчах за Магнуса болею, только если там мои друзья не играют. То же и с братьями Бё. Я за них просто всегда болею!» — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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