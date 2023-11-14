Барри Хокинс разгромил действующего чемпиона мира по снукеру на Champion of Champions 2023

Во второй игровой день пригласительного турнира Champion of Champions 2023, который проходит в Болтоне (Англия), первыми к столу вышли действующий чемпион мира Люка Бресель и чемпион European Masters этого года Барри Хокинс. 12-й номер мирового рейтинга Хокинс всухую разгромил Бреселя — 4:0. За весь матч Люка набрал всего 49 очков.

В этом сезоне Хокинс уже во второй раз обыграл Бреселя. Впервые это случилось в 1/8 финала победного для него турнира European Masters, тогда Барри обыграл Люку в решающем фрейме — 5:4.

За выход в полуфинал Хокинс поспорит с победителем следующего матча, в котором Марк Уильямс сыграет с Робертом Милкинсом.

Напомним, накануне первыми четвертьфиналистами стали североирландец Марк Аллен и англичанин Али Картер.