48-летняя гимнастка Чусовитина рассказала, что может заставить её завершить карьеру

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 48-летняя Оксана Чусовитина рассказала, что может заставить её завершить длительную спортивную карьеру.

Чусовитина — единственная гимнастка, выступавшая на восьми Олимпийских играх. Золотую медаль Оксана завоевала на Играх-1992 в составе объединенной команды СНГ. Сейчас Чусовитина выступает за сборную Узбекистана и планирует отобраться на Олимпийские игры — 2024.

«Я тренировалась, приходила в зал, потому что мне это нравилось. Заканчивая тренировку, я каждый день ждала, когда наступит завтра, чтобы опять пойти на тренировку. И по сей день у меня такое же чувство. Когда вот это чувство у меня начнет угасать или оно пропадет, меня больше в зале никто не увидит. Но пока есть эти чувства, пока мне это нравится, я буду заниматься гимнастикой. Кто бы что ни говорил, я делаю то дело, которое мне приносит удовольствие в моей жизни», — приводит слова Чусовитиной «Матч ТВ».