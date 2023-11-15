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В Абхазии умер мировой рекордсмен по тяжёлой атлетике Руслан Таркил

14 ноября 2023 года на 74-м году жизни умер бывший рекордсмен СССР и мира среди юниоров в весовой категории до 90 кг тяжелоатлет Руслан Таркил.

«Не стало мастера спорта международного класса, абсолютного чемпиона СССР по тяжёлой атлетике, рекордсмена Советского Союза и мира, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, ветерана ОВ НА, кавалера ордена Леона Руслана Расимовича Таркила», — сообщается на официальном сайте Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту.

Госкомспорт Республики Абхазия выразил искренние соболезнования семье, близким и друзьям тяжелоатлета. «Это большая потеря для всего спортивного сообщества», — также отмечается в сообщении.

Руслан Расимович Таркил родился 5 мая 1950 года в селе Дурипш Гудаутского района Абхазии. В 1972 году он закончил факультет физического воспитания Сухумского государственного педагогического института.