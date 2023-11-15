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Винер — об Играх дружбы: никто не будет требовать отречься от флага, как это делает МОК

Винер — об Играх дружбы: никто не будет требовать отречься от флага, как это делает МОК
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) с рекомендацией спортсменам не участвовать во Всемирных играх дружбы,

«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации. Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян», — цитирует Ирину Винер ТАСС.

Напомним, Всемирные игры дружбы, пройдут в России в сентябре 2024 года.

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