Видео: в ужине легкоатлетов на сборах нашли таракана

Чемпионка России (2023), двукратная чемпионка России в помещении (2022, 2023) по прыжкам с шестом Полина Кнороз опубликовала в своей социальной сети видео из столовой во время прохождения сборов в учебно-тренировочном Центре «Новогорск» (Московская область).

На видео, в котором запечатлён ужин спортсменов, видно тарелку с едой, в которой находится таракан. «Наш прекрасный ужин в УТЦ «Новогорск», — подписала видеозапись спортсменка. Позднее Полина Кнороз удалила видеозапись из соцсетей.

Полина Кнороз родилась 20 июля 1999 года в Санкт-Петербурге. Помимо побед на взрослых чемпионатах России, в её активе титул чемпионки страны — 2017 среди юниоров в помещении и титул победительницы чемпионата России — 2017 среди молодёжи.