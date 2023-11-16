Три украинских шахматиста попали в список уклонистов

Украинские гроссмейстеры Александр Арещенко, Павел Эльянов и Юрий Криворучко внесены в список уклонистов, сообщает Министерство спорта и молодёжи Украины.

Всего в опубликованном списке находятся 304 спортсмена, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований. Сообщается, что все попавшие в список нарушили обязательства по срокам возврата на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия.

Военнобязанным гражданам Украины запрещено покидать территорию страны. Позднее правительство разрешило выезд за границу спортсменам и тренерам. Они могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей мог быть продлён, если спортсмены будут участвовать в другом мероприятии после окончания предыдущего.