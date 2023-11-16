Джон Хиггинс вышел в полуфинал турнира Champion of Champions, где сыграет с Марком Алленом

В Болтоне (Англия) продолжается турнир по снукеру Champion of Champions 2023. Закончился четвертьфинальный матч, в котором встречались четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс и финалист чемпионата мира 2016 года Дин Цзюньхуэй. Встреча завершилась победой шотландского спортсмена со счётом 6:1.

В полуфинале Джон Хиггинс встретится с победителем соревнований 2020 года североирландцем Марком Алленом. Аллен в своём четвертьфинале оказался сильнее англичанина Али Картера со счётом 6:2.

Хиггинс и Аллен регулярно встречаются между собой и побеждают с переменным успехом. Последний их матч прошёл в 2021 году в рамках финала турнира в Северной Ирландии. Победу со счётом 9:8 тогда отпраздновал Аллен.