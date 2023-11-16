Аплачкина — о таракане на базе в Новогорске: сказать, что я удивлена, — ничего не сказать

Чемпионка России по лёгкой атлетике бегунья Светлана Аплачкина прокомментировала новость о таракане, найденном в тарелке с едой в учебно-тренировочном центре «Новогорск» (Московская область), где проходит сборы часть российских легкоатлетов.

«Сегодня увидела новость о том, что на российском сборе в Новогорске у девочки в тарелке был таракан. Сказать, что я удивлена, — ничего не сказать. Я слышала, что там ужасно кормят, именно поэтому никогда туда не заезжала. Но чтобы с тараканами...» — написала Аплачкина в своём телеграм-канале.

Напомним, видео с тараканом в тарелке выложила в своей социальной сети чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз. Позднее видеозапись с её страницы была удалена.