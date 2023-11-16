Министры спорта РФ и КНДР подписали план обменов до 2026 года

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава министерства физической культуры и спорта Корейской Народно-Демократической Республики Ким Иль Гук обсудили в Мансудэском дворце съездов в Пхеньяне вопросы укрепления сотрудничества двух стран в спортивной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ходе встречи был подписан план обменов РФ и КНДР на период с 2024 по 2026 год. Также российская делегация посетила ряд спортивных объектов, в том числе стадион имени Ким Ир Сена.

Министр спорта РФ Олег Матыцин входит в состав делегации, приехавшей в Пхеньян во вторник, 14 ноября, для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.