Министр спорта РФ: мы не рассматриваем Игры дружбы как альтернативу другим соревнованиям

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Всемирные игры дружбы наряду с Играми Будущего и Играми БРИКС не являются заменой соревнований под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных федераций.

«Первым глобальным проектом будут Игры Будущего в Казани. В Казани же в июне пройдут Игры стран БРИКС в открытом формате, и финальным большим проектом в России будут Игры дружбы. Мы не рассматриваем и никогда не позиционировали ни одно, ни второе, ни третье событие как некую альтернативу чему бы то ни было. Это самостоятельные новые проекты. Они нацелены на создание здесь конкурентной среды, обеспечение российским спортсменам участия в соревнованиях международного масштаба, чему пока препятствуют часть международных федераций, Международный олимпийский комитет», — сказал Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее МОК призвал национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы.