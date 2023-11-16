Британка снялась с финала турнира по пулу из-за участия трансгендера

Британская спортсменка Линн Пинчес отказалась играть в финале турнира Ladies Champions of Champions по английскому пулу по причине того, что её соперником был трансгендер Харриет Хейнс. По словам 50-летней британки, решение отказаться от борьбы в финальном матче было самым тяжёлым в её спортивной карьере.

«Это был всего лишь четвёртый финал в моей жизни, но трофей или деньги ничего не значат для меня без справедливости. Именно это я сказала директору турнира после его окончания», — цитирует Пинчес газета The Telegraph.

По информации издания, более 60 профессиональных игроков в пул выступают против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

«Мы все так радовались, когда они приняли решение о создании отдельной лиги для женщин. Я бы никогда не снялась с матча, чтобы ранить чьи-то чувства. Просто никого не волнует, насколько это унизительно для нас, женщин», — добавила Линн Пинчес.