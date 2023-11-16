СМИ: родители Тейлор Свифт и Трэвиса Келси впервые встретятся на матче НФЛ

СМИ продолжают активно обсуждать роман популярной певицы Тейлор Свифт и звезды НФЛ Трэвиса Келси, выступающего за команду по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс». Так, стало известно, что родители пары встретятся друг с другом в понедельник, 20 ноября, на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити на матче «Чифс» с «Иглз», сообщает Daily Mail.

Ранее Трэвис вместе со Скоттом, отцом Свифт, был на её концерте в Буэнос-Айресе, а Тейлор вместе с мамой и папой её нового бойфренда посещала его матчи в Канзас-Сити. При этом друг с другом родители пары не встречались. Любопытно, что самой певицы, скорее всего, не будет на матче 20 ноября, так как накануне вечером в рамках своего тура она будет петь в Рио-де-Жанейро.

Не менее интересен и тот факт, что отец Свифт всегда поддерживал «Филадельфию Иглз», где брат Трэвиса — Джейсон. Однако после начала романа Тейлор с игроком «Чифс» Свифт был замечен с атрибутикой команды из Канзас-Сити и раскритикован фанатами «Иглз».