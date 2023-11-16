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В МИД России обвинили МОК во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств

В МИД России обвинили МОК во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением в связи с призывом руководства МОК в адрес национальных олимпийских комитетов не допустить участия иностранных спортсменов во Всемирных играх дружбы в России в 2024 году.

«Заявление представителя Международного олимпийского комитета (МОК) с призывом в адрес национальных олимпийских комитетов не допустить участия их спортсменов во Всемирных играх дружбы в России в 2024 г. всё отчётливее демонстрирует, что организация, некогда призванная содействовать развитию спортивного сотрудничества во всём мире, с подачи его западных спонсоров не только поддерживает незаконные ограничения в отношении российских спортсменов, но и пытается в нарушение своего мандата вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Глубоко убеждены, что любая страна имеет право проводить на своей территории международные мероприятия. Спорт и право на участие в спортивных соревнованиях – это универсальные ценности и никто не обладает монополией на эту сферу человеческой деятельности, как бы ни хотелось обратного отдельным международным спортивным чиновникам.

Исходим из того, что вопрос организации масштабных гуманитарных мероприятий на территории России является прерогативой исключительно руководства и заинтересованной общественности нашей страны», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

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