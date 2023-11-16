Мини-футбольный «КПРФ» уступил «Кристаллу» в матче чемпионата России

9-й тур чемпионата России по мини-футболу стартовал в Санкт-Петербурге матчем между местным «Кристаллом» и московским «КПРФ». Хозяева одержали победу со счётом 4:3, забив все мячи после перерыва. Хет-трик оформил Павел Соколов, один раз отличился Павел Дробыш. У «КПРФ» голы на счету Матеуша Майи, Янара Асадова и Сергея Орлова.

После этого матча «КПРФ» с 24 очками и двумя матчами в запасе занимает шестую строчку в турнирной таблице, «Кристалл» с 18 очками располагается на 10-й позиции.

Завтра, 17 ноября, те же соперники проведут в Санкт-Петербурге второй матч в рамках 9-го тура Суперлиги.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Предварительный этап. 9-й тур. Первый матч

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «КПРФ» (Москва) – 4:3 (0:2).

Голы: Соколов, 33, 37, 39, Дробыш, 37 – Майя, 11, Асадов, 12, Орлов, 34.