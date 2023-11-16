Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трамп и Мёрфи сыграют за путёвку в полуфинал турнира по снукеру Champion of Champions 2023

Определилась последняя четвертьфинальная пара пригласительного турнира по снукеру Champion of Champions. За последнюю путёвку в полуфинал сразятся лучший игрок текущего сезона Джадд Трамп и экс-чемпион мира Шон Мёрфи.

Победитель турнира Champion of Champions 2021 года Джадд Трамп в матче 1/8 финала всухую обыграл чемпионку мира среди женщин Байпат Сирипапорн — 4:0. Победитель турнира Champion of Champions 2017 года Шон Мёрфи одержал победу над действующим чемпионом турнира Scottish Open Гэри Уилсоном со счётом 4:1.

Лучший в противостоянии Трамп – Мёрфи за выход в финал сыграет с Барри Хокинсом.

Вторую полуфинальную пару составили четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс и победителеь соревнований 2020 года североирландц Марк Аллен.