Звёздный дартсмен расплакался после поражения от девушки на турнире «Большого шлема»

Звезда дартса Мартин Клермейкер расплакался после того, как Фэллон Шеррок выбила его из турнира «Большого шлема» по дартсу.

Голландец потерпел второе поражение подряд на турнире, которым планировал завершить карьеру. Он привёз на соревнования в Англию своих детей, чтобы они могли гордиться отцом на его последнем турнире, однако всё сложилось иначе. Во время разговора с голландским телевидением Клермейкер не смог справиться со своими эмоциями и не сдержал слёз.

«Ладно, что я сам расстроился, но я разочаровал своих детей», — приводит слова Клермейкера Daily Star.

В матче с Шеррок всё решилось в последних бросках: Клермейкер не избежал ошибок, а Фэллон была точна.

Результат следующего матча в подгруппе подтвердил, что Клермейкер не сможет выйти из подгруппы.